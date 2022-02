Linn da Quebrada vê Vyni sofrer por Eliezer e conversa com brother: 'tem coisas que machucam'

A cantora Linn da Quebrada conversou com o cearense Vyni sobre os sentimentos dele quanto a relação de amizade com Eliezer no Big Brother Brasil (BBB) 22. A confinada percebeu o sofrimento do bacharel em direito em observar o designer aos beijos com Natália.

Na madrugada de quinta-feira (10), ela aconselhou o cearense sobre a relação com o amigo. "Você precisa olhar mais para si também, né? Não por cuidados, para ter menos cuidados inclusive’’, disse a cantora no começo da conversa. Vyni concordou e respondeu: ‘‘Acho que eu me acostumei a cuidar de mim’’, declarou.

Veja conversa de Linn e Vyni:

e a linn ja catou que o vyni sente algo a mais pelo eli, acho q ele entendeu o que ela falou #BBB22 pic.twitter.com/kVXS6Yseqt — fernanda tropicana (@artsyeux) February 10, 2022

Linn da Quebrada Cantora E daí, nessas eu esqueci do que eu gostava, esqueci de ser cuidada um pouco, sabia? E de cuidar um pouco de mim, dos meus limites, dos meus ‘nãos’ e é muito difícil falar não. Tem coisas que machucam e a gente nem sabe o porquê

Sentimentos aflorados

Ainda sem tocar diretamente nos sentimentos de Vyni por Eliezer, Linn seguiu dando opinião.

”A gente gosta das pessoas e a gente não consegue dizer os limites, é difícil colocar os limites da onde até vai uma coisa e da onde passa uma coisa para virar outra e nessa a gente vai achando que não está se machucando e às vezes dói, não machuca, mas dói um pouquinho. A gente quer ser gostado um pouquinho, né?’’, afirmou.

Linn então deu um abraço no cearense que retribuiu. ‘‘Ainda bem que a gente tem a gente, né?’’, declarou Vyni.

Horas depois, Linn da Quebrada confessou para Brunna e Maria que sente que o jovem tem sentimentos por Eliezer. “Acho que o Vyni gosta do Eli, acho que machuca ele, por isso eu fiquei triste".