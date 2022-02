Com herpes, Eliezer beija Natália no BBB 22 e leva bronca de Maria

E mais um beijo aconteceu no Big Brother Brasil (BBB) 22, na madrugada de quinta-feira (10). na festa da líder Jade Picon, os confinados Eliezer e Natália aproveitam momentos na casa para trocar beijos. O problema é que o designer passa por uma crise de herpes.

Após a troca de intimidade entre eles, o brother decidiu contar o que aconteceu para Maria, confinada com quem Eliezer já transou na casa.

No quarto lollipop, o publicitário relatou a situação para Maria e Vyni. "Não tem nenhum problema. Só fico preocupada por você estar com herpes e ela não ter ligado", declarou a sister.

Ainda na conversa, Maria ainda ressaltou o quanto as pessoas guardam sentimentos no reality. "Aqui nessa casa está tudo acumulado e a gente começa a sentir saudades de várias coisas. Eu já vi ela perto de você e de outros caras e está tudo bem. (...) Você está preocupado, mas não tem nada de mais. Foram duas pessoas solteiras, num confinamento, com um pouco de álcool".

Antes de Maria ter falado sobre a questão de saúde para Eliezer, o cearense Vyni reclamou do beijo com Natália.

No quarto grunge, Eliezer e Natália haviam trocado beijos na frente de Vinícius e Jessilane. A mineira disparou: "Você quebrou o clima, né cara?".

Logo depois, após mais um beijou, o cearense comentou: "É uma cena que eu não queria ter visto".

O que é herpes?

O herpes é uma infecção causada pelo Herpes simplex vírus. O contato com o vírus ocorre geralmente na infância, mas muitas vezes a doença não se manifesta nesta época. Geralmente, o paciente apresenta pequenas bolhas nos lábios.

Conforme informações da biblioteca virtual do Ministério da Saúde, o vírus atravessa a pele e, percorrendo um nervo, se instala no organismo de forma inativa, até que seja reativado.



A reativação do vírus pode ocorrer devido a diversos fatores desencadeantes, tais como: exposição à luz solar intensa, fadiga física e mental, estresse emocional, febre ou outras infecções que diminuam a resistência orgânica.



Algumas pessoas têm maior possibilidade de apresentar os sintomas do herpes. Outras, mesmo em contato com o vírus, nunca apresentam a doença, pois sua imunidade não permite o desenvolvimento.