Linn da Quebrada comenta parceria com Arthur Aguiar em série e lembra de problemas na gravação

O trabalho de Linn da Quebrada e Arthur Aguiar na série 'Segunda Chamada', da TV Globo, foi assunto na tarde desta quarta-feira (9) durante o almoço do líder na casa do Big Brother Brasil 22. Em conversa com as sisters Eslovênia, Brunna Gonçalves e Jade Picon, Linn explicou sobre possíveis problemas nos sets de gravação.

'Segunda Chamada'

Na produção, que está disponível no Globoplay, os dois interpretaram Natasha e Evandro, que formavam um casal. Ambos faziam parte do ensino para jovens e adultos, com a necessidade de lidar com os problemas pessoais e, ainda assim, continuar com os estudos.

Questionada por Jade se já tinha trabalhado com Arthur, Linn respondeu que sim e que foi "péssimo". Logo em seguida, a câmera do pay-per-view parou de filmar o almoço.

linn comentando que ficou receosa quando viu que arthur ia entrar e pensou que pelo menos já teria quem votar na primeira semana mas que as coisas mudaram #BBB22 pic.twitter.com/q1pnR1fELW — didi. 🦄 (@plantasarradora) February 9, 2022

Linn ainda foi questionada por Eslovênia se já tinha visto algum boato sobre a entrada do também cantor no confinamento deste ano. "Eu vi! E aí por isso já comecei a pensar: 'já tenho em quem votar na primeira semana'. Mas aí a relação se transformou muito", explicou a atriz.

Em seguida, Linn revelou uma breve conversa que teve com Arthur sobre o assunto. "Ele pareceu estar muito diferente, pareceu estar disposto mesmo. A gente conversou muito e ele me disse: 'não tinha nem como eu estar disponível, eu não estava nem para mim'", completou a artista às colegas de jogo.

Problemas na atuação

Em conversa ainda no sábado (5), Linn já havia citado qual o problema na época. Segundo ela, Arthur não entregou a melhor performance em cena, o que a teria chateado já que este era o primeiro trabalho dela na TV aberta.

"Foi na minha segunda cena e a primeira foi com Arthur, que foi péssima. Nessa segunda cena, que foi com a Thalita Carauta, eu senti a conexão. Eu estava com muito medo de não ser boa", explicou.

Cenas revisitadas

Pouco depois do anúncio de Linn e Arthur no BBB 22, as cenas entre os dois viraram assunto nas redes sociais. Na época, no entanto, ninguém havia comentado sobre as dificuldades dos dois para contracenar.