Em live de Leo Picon, Maíra Cardi ameaça processar equipe de Jade por postagem

Após a eliminação de Naiara Azevedo do Big Brother Brasil (BBB) 22, Maíra Cardi e Léo Picon conversaram em live sobre uma denúncia feita pela esposa de Arthur Aguiar contra a equipe de redes sociais da Jade Picon.

Na madrugada de segunda-feira (9), Maiara declarou que um dos posts feitos na conta da influenciadora pode ser visto como um crime e, por isso, quis falar com o irmão da sister para ser retirado da rede social.

Veja trecho:

O QUE ROLOU NESSA LIVE DA MAIRA CARDI E DO LEO PICON??? pic.twitter.com/6HpnmJOcCd — PEDRAO (@Itspedrito) February 9, 2022

Na transmissão, Maíra falou sobre um post realizado pela equipe de Jade Picon onde acusava Arthur de ser manipulador e de cometer gaslighting — termo em inglês que define uma forma de abuso psicológico no qual o abusador distorce informações para lhe favorecer.

Aconselhada por sua advogada, a companheira de Arthur Aguiar tentou entrar em contato com a equipe da influenciadora para que o post fosse apagado de imediato. No entanto, ela não conseguiu contatar os responsáveis pelas contas, assim como a produção do BBB, que também entrou tentou falar com a equipe de Jade e não obteve respostas, explicou Maíra.

A companheira de Arthur Aguiar declarou preocupação com a situação, uma vez que Jade não estava ciente da publicação e isso acabaria a afetar quando ela saísse do reality.

Maíra Cardi Influenciadora digital e Ex-BBB “Você acusar uma pessoa de doença psíquica é crime. No caso dela, ela teria cometido dois, por também ter quebrado o contrato com o Big Brother Brasil“, afirmou.

Ação imediata

O irmão da sister correu atrás da equipe responsável pelas redes da influenciadora para que o post fosse apagado após contato ded Maíra Cardi.



Ela agradeceu o suporte oferecido pelo irmão de Jade Picon, que fez com que o post fosse rapidamente apagado.

Depois da transmissão, a ex-BBB também falou sobre o assunto nos stories do Instagram e disse que abriu mão do processo, por notar a agilidade de Léo Picon para resolver a situação.