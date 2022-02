Maria pede perdão a Arthur Aguiar no BBB 22

Depois da eliminação de Naiara Azevedo no terceiro paredão do Big Brother Brasil (BBB) 22, muito nomes do reality mudaram de opinião sobre a postura de Arthur Aguiar no jogo. Maria foi uma que protagonizou conflitos com o ator e pediu desculpas por atos, na madrugada de quarta-feira (9).

Em conversa na área externa da casa, eles explicaram os diferentes pontos de vista do jogo. Na conversa, os confinados até pediram desculpas um ao outro.

"Só para concluir, se você se sentiu desrespeitada, eu te peço desculpas. Não foi minha intenção te desrespeitar. Eu só não queria ser falso, não queria ser desleal comigo, não ser verdadeiro comigo... Se você se sentiu ofendida, te peço desculpas".

Maria aceitou o pedido do brother e também se justificou sobre ações contra ele. "Eu me equivoquei demais. O nível que eu cheguei ontem, eu não me orgulho. Eu saí muito alterada. Eu realmente não me coloquei no seu lugar. Te peço perdão. Pelas atitudes que eu tive".

Maria explica reação em Jogo da Discórdia

Maria e Arthur Aguiar conversaram ainda sobre as dinâmicas de Jogo da Discórdia. O cantor falou sobre o comportamento da sister.

"Em vários momentos eu tentei te dar um abraço e dizer 'boa sorte'. Eu não conseguia te acessar e achava que se chegasse em você seria falsidade da minha parte. Mas por mais agressiva que eu tenha sido e eu sei disso, sempre deixei a porta aberta para caso você quisesse me procurar."

Maria destacou uma situação em que Arthur Aguiar apontou ela e Vinícius como duas decepções na casa. "Ali eu admiti meu voto e já entrei muito agressiva porque me senti provocada. Eu tenho uma tendência a ser muito agressiva e sabia que isso poderia ser um problema aqui dentro."