Arthur Aguiar tece crítica após permanência no BBB 22: “achei que a Maria passou do ponto”

Não foi somente o público que notou uma atitude mais agresssiva de Maria contra Arthur no último Jogo da Discórdia no BBB 22. Em conversa com Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva na madrugada desta quarta-feira (9), o cantor relatou ter sentido um tom mais violento na fala da colega de confinamento.

"Achei que a Maria passou do ponto. Tem que ter ao menos o respeito pelo ser humano", soltou Arthur, um tanto frustrado, relembrando logo em seguida da forma como foi abordado na dinâmica do reality.

Arthur Aguiar Ator "Ontem, pela primeira vez em muito tempo, eu sei que não falei bem, porque eu não conseguia falar. Eu travei, porque foi muita porrada uma em cima da outra. Eu travei, não achei que ia ser nesse nível de falta de educação e de respeito"

Para Arthur, havia o sentimento de que nada do que ele falasse fosse adiantar na dinâmica de segunda-feira (7). “Eu começava a falar e a pessoa começava a falar em cima de mim, sai daí. Parecia que eu estava em um outro lugar", comenta.

DEBATES SOBRE JOGO

A conversa aconteceu na academia, após Arthur ter sido abordado por diversos brothers para debater sobre jogo. Jessi chegou a conversar com ele, em meio às lágrimas, pedindo desculpa pelo fato de sua interpretação supostamente ter interferido outros jogadores.

"Não acho que é um problema errar. Toda segunda tem o jogo da discórdia, mas vai ser naquele nível? Não estou disposto a toda segunda levar esse tipo de facada. Tem que ter o mínimo de respeito, sabe... Porque ninguém faz isso lá fora", responde o canto à professora.