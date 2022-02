Maria 'dá tapa' em Arthur, e fãs pedem expulsão da sister após Jogo da Discórdia no BBB 22

O Jogo da Discórdia do BBB 22 aflorou os ânimos dos participantes na noite da última segunda-feira (7). Maria foi acusada por alguns seguidores de dar um 'tapa' em Arthur Aguiar ao colocar a plaquinha de "joga sujo" no brother.

Irritada após a dinâmica, Maria desabafou com Lais no quarto e disse que, se pudesse, ela teria agredido o ator. "Se tivesse uma agressão, eu teria dado na cara do Arthur naquele momento", falou.

Nas redes sociais, parte do público pediu a expulsão de Maria, acusando a sister de agressão. "A Maria foi muito escrota dando esse "tapa" no Arthur, colocando a plaquinha nele. Eu de Arthur não teria essa frieza", opinou um internauta.

Assista ao momento em que Maria coloca a placa na testa do Arthur

A Maria está sendo bastante criticada pela maneira que colocou a placa na testa do Arthur, no jogo da discórdia. Os internautas estão dizendo que foi agressão e foram na última publicação do Boss pedir que ele averiguasse.



Vocês acham que foi agressão? #BBB22 pic.twitter.com/52sxRTrDVZ — CHOQUEI #BBB22 (@choquei) February 8, 2022

"A Maria acabou de colar a placa na testa do Arthur com um tapa, vira a cara para geral, debochada, birrenta e ainda diz que os outros são mal-educados", escreveu uma usuária do Twitter.

Participantes trocam farpas no Jogo da Discórdia

Eliezer e Natália também trocaram farpas após o brother dar "duas caras" para ela, pois descobriu nesse domingo (6) que a sister votaria nele. Natália respondeu afirmando que Eli vive a cortando e nunca a priorizou.

Jessilane também discutiu com Douglas e Arthur. Para Douglas, ela deu a plaquinha de "Esconde o Jogo" e, para Arthur, a de "Jogo Sujo".

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn