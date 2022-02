Advogado de 31 anos é um dos integrantes da Casa de Vidro do BBB 22, diz colunista

O advogado Gustavo Marsengo, de 31 anos, é um dos moradores da nova Casa de Vidro do BBB 22, que será aberta na sexta-feira (11), segundo publicou o colunista Leo Dias. O jornalista divulgou nesta segunda-feira (7) um perfil do homem, natural de Curitiba, Paraná.

Desempregado atualmente, o advogado foi demitido de seu posto no Tribunal de Justiça em meados de 2021. O BBB 22 será uma das chances de fazê-lo mudar de vida, conforme o jornalista prevê.

Caso entre na casa mais vigiada do Brasil, o jogo de Gustavo poderá ser parecido com o de Felipe Prior, do BBB 20. Segundo Dias, fontes próximos ao futuro brother comentaram que ele está disposto a fazer um jogo marcante e "se jogar".

O curitibano está solteiro e possui fama de "pegador", o que pode levar à formação de casal dentro do game.

Casa de Vidro

A Casa de Vidro do BBB 22 começa nesta sexta-feira. Gustavo, caso seja confirmado, estará ao lado de uma mulher, ainda sem identidade descoberta. A dupla disputará a entrada no reality por meio de uma votação aberta ao público, que será iniciada no mesmo dia.

Neste ano, a Casa de Vidro será instalada na própria casa do BBB. O resultado sairá no domingo (13), antes da formação do quarto paredão.