Lucas irrita brothers do VIP no BBB 22 após comer diversos itens das compras da semana

Lucas, um dos integrantes do grupo VIP do BBB 22 esta semana, virou alvo dos colegas após alimentação no confinamento. Segundo Bárbara, Laís, Jade Picon, Eliezer e Vinicius, o brother tem consumido toda a comida disponíveis, sem se preocupar com os demais.

Em conversa na manhã desta segunda-feira (7), os dois discutiram a questão da doação de estalecas para as compras do mercado. Lucas teria contribuído com um valor menor que os outros do mesmo grupo.

A conversa começou quando Eliezer afirmou que iria preparar alguns ovos para comer, enquanto Bárbara ironizou pedindo que ele fosse rápido, aproveitando que Lucas ainda não estava lá.

Jade, atual líder da semana, se revoltou quando viu que o queijo prato havia acabado. Segundo ela, como não come presunto, ficaria sem recheio para os lanches a partir de agora.

Legenda: Jade Picon reclamou sobre a falta do queijo prato Foto: reprodução/Instagram

"Ele faz dez refeições em uma", disse Eliezer. Enquanto isso, Bárbara falou da colaboração do brother. "Se tiver dois copos na pia, ele só lava o dele", pontuou.

Escondendo comida

Após Jade revelar que irá conversar com o colega, os brothers tiveram uma ideia para brincar com Lucas e esconderam parte da comida restante.

"Vamos falar: 'ué, acabou!", disse aos risos. Por conta disso, Bárbara escondeu produtos como queijo e presunto na gaveta dos legumes da geladeira.