Rodrigo, segundo eliminado do BBB, diz ter se arrependido de perguntar a Linn sobre 'traveco'

Segundo eliminado do ‘Big Brother Brasil’ 22, o gerente comercial Rodrigo Mussi participou neste domingo (6) do programa ‘Domingão com Huck’ e disse estar arrependido de ter perguntado à atriz e cantora Linn da Quebrada sobre o termo pejorativo “traveco".

O ex-participante, que chegou a utilizar o termo para se referir erroneamente a pessoas trans, alegou que vive em uma “bolha”, mas admitiu que deveria ter buscado informação por conta própria.

Rodrigo Mussi Gerente comercial e ex-BBB Eu vim de uma bolha. E, nessa bolha, tem coisas que a gente achava que era normal. Eu tinha que ter buscado informação. Eu tinha que ter ido atrás da informação. Não dá mais para ficar respondendo para mim. Isso foi o maior aprendizado do ‘Big Brother’”.

Depois de ter sido censurado pelos colegas da casa e de ver a repercussão, fora, sobre seu posicionamento, Rodrigo disse que, se pudesse voltar atrás, não teria cometido o erro. “Fui ingênuo de perguntar e, se pudesse voltar atrás, não teria feito. As pessoas se sentiram ofendidas e estão no direito”, reconheceu o brother.

Rodrigo também foi questionado sobre ter se preocupado mais com o jogo do que com toda a experiência do reality show. Ele se defendeu: "Eu tentava aproveitar as coisas da casa, mas, lá dentro, tem horas que você fala: 'o que tenho que fazer?'. Eu ficava muito ansioso e transportava isso para o jogo porque eu adoro o jogo. Eu via o Big Brother como um jogo. E acho que as pessoas confundiram. Determinação e foco confundem-se muito com agressividade".

Eliminação

Rodrigo foi eliminado do ‘BBB’ 22 na última terça-feira (1º) com 48,4% dos votos. Ele disputava o paredão com a professora Jessilane, que recebeu 26,1% dos votos, e com a modelo e designer de unhas Natália, que recebeu 25,4%.