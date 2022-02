Rodrigo é o segundo eliminado do BBB 22, com 48,45% dos votos

Rodrigo Mussi é o eliminado do segundo paredão do Big Brother Brasil 22 (BBB 22). O brother, considerado um “jogador” entre os participantes, deixou a casa nesta quarta-feira (2) com uma rejeição de 48,45%.

Rodrigo disputou o paredão com as amigas Jessilane Alves e Natália Deodato, que terminaram a berlinda com 25,45% e 26,1% dos votos, respectivamente.

"Quem sai da casa, hoje, é você que não pegou os sinais. Quem sai é você: Rodrigo", finalizou Tadeu no discurso de eliminação, antes de usar língua de sinais para tranquilizar Jessi.

A casa mais vigiada do Brasil agora tem 18 participantes. Uma nova semana de jogo começa depois da Festa do Líder nesta quarta-feira, quando uma nova programação deve ser divulgada.