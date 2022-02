Enquete BBB 22: Arthur, Douglas ou Naiara? Vote em quem você quer fora da casa

Arthur, Douglas e Naiara estão no terceiro paredão do BBB 22. O trio foi definido na noite deste domingo (7), após votação ao vivo com voto do líder e dos brothers e sisters em voto aberto e no confessionário.

O anjo Bárbara imunizou Laís e recebeu a notícia que também estava imune. Logo após, a líder Jade Picon indicou Arthur Aguiar ao paredão.

A votação foi dividida em duas partes. Na aberta, Lucas foi o indicado pois empatou em votos com Maria, mas acabou sendo escolhido pela líder Jade no desempate.

Já na votação no confessionário, Douglas levou quatro votos e ocupou a última vaga no paredão.

Confira como foi a votação aberta

Tiago votou em Lucas

Douglas votou em Vyni

Eliezer votou em Scooby

Scooby votou em Linn

Paulo André votou em Maria

Brunna votou em Lucas

Vinicius votou em Douglas

Natália votou em Maria

Confira como foi a votação no confessionário

Naiara votou em Paulo André

Lucas v otou em Tiago

Bátbara votou em Douglas

Arthur votou em Maria

Linn votou em Paula

Laís votou em Douglas

Eslovênia votou em Douglas

Jessilane votou em Paulo André

Maria votou em Douglas

Prova Bate e Volta

Na Prova Bate e Volta, participaram Douglas, Lucas e Naiara.

Eles se revezaram escolhendo totens que poderiam, ou não, conter benefícios para avançar às fases seguintes. Naiara acabou escapando do paredão.