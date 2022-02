BBB 22: Tiago Abravanel adiou procedimento cirúrgico para participar do reality

O ator e participante do Big Brother Brasil 22 Tiago Abravanel adiou um procedimento cirúrgico para participar do reality show. No programa o artista mencionou aos outros brothers sobre a cirurgia bariátrica.

"Não ia dar tempo de me recuperar e vir para cá", afirmou.

De acordo com informações do jornal Extra, Tiago teria começado a fazer exames para realizar o procedimento no fim do ano passado, porém, com o convite para participar do BBB, suspendeu o processo, que deve ser retomado no fim deste semestre.

O artista, portanto, deve realizar a cirurgia ainda no primeiro semestre deste ano, para que esteja recuperado até o casamento com o produtor Fernando Poli, marcado para 11 de outubro.

O objetivo do procedimento é reduzir o estômago, mudando a forma original do órgão para reduzir a capacidade de receber alimentos. A cirurgia é indicada para casos de obesidade grave.

Nas redes sociais, houve quem criticasse a decisão do ator:

não usem o Abravanel como exemplo de aceitação do corpo pq ele mesmo deixou claro hj que tem interesse em fazer cirurgia bariátrica — maria cachinho do rock ⚢ (@verdeverdegreen) January 21, 2022