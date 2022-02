"O que é Fies?": Pergunta de Tiago a Jessi no BBB 22 gera debate sobre desigualdade

Em conversa sobre educação com a professora de biologia Jessilane, Tiago Abravanel surpreendeu o público do Big Brother Brasil (BBB) 22 por desconhecer o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), o que abriu um debate entre o público sobre a desigualdade de realidades dentro do reality show.

Na manhã deste domingo (6), Jessilane contou a Tiago sobre sua história de vida e as dificuldades pelas quais passou até se tornar educadora, com formação no ensino superior.

A professora explicou que não tinha dinheiro para entrar na faculdade particular e precisou recorrer ao financiamento estudantil, já que não havia sido aprovada na universidade pública. Logo depois, o ator questionou sobre o Fies.

"O que é o financiamento estudantil?", perguntou o apresentador. "O Fies. Já ouviu falar?", indagou Jessi. "Já ouvi falar, mas conta", falou o artista.

tiago: “ o que é financiamento estudantil?”

jessi: “o fies. já ouviu falar?

tiago: “conta o que é” 🗣 #BBB22 pic.twitter.com/BOUes7aNLw — pix diogo 💸 (@DigaBittencourt) February 6, 2022

Internautas criticam questionamento de Tiago

O questionamento de Tiago foi criticado nas redes sociais, e internautas comentaram sobre as diferenças de realidade entre os participantes. "A pessoa não saber o que é o Fies diz muito sobre a realidade da desigualdade social", comentou um usuário no Twitter.

"Tiago não sabe o que é Fies e, consequentemente, não sabe a importância desses programas nas vidas das tantas pessoas que só conseguiram concluir um curso superior no Brasil por causa deles", escreveu outro, durante o debate.

O que é o Fies?

O Fies é um programa do Governo Federal que auxilia estudantes matriculados em faculdades particulares a financiar os estudos. O intuito é permitir que os alunos comecem a estudar mesmo sem ter condições financeiras, e depois devolvam o dinheiro ao governo quando estiverem formados.

A ajuda no financiamento pode ser total ou parcial, a depender dos critérios estabelecidos no Ministério da Educação.