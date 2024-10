Bolsa Família de outubro começa a ser pago nesta sexta-feira (18): confira calendário

Beneficiários do Bolsa Família começam a receber, a partir desta sexta-feira (18), o pagamento referente a este mês de outubro. A Caixa Econômica Federal inicia os depósitos pelo Número de Identificação Social (NIS) com final 1. (Veja calendário abaixo)

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) detalhou que o auxílio é pago durantes os últimos 10 dias úteis de cada mês, gradualmente — com exceção de dezembro, quando o calendário é antecipado.

Em outubro, beneficiários que moram em municípios com situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal recebem o Bolsa Família unificadamente, nesta sexta-feira, independentemente do número final do NIS. Ao todo, são 686 localidades, que podem ser conferidas no site do ministério.

CONFIRA O CALENDÁRIO DE OUTUBRO

Final do NIS: 1 - pagamento em 18/10

Final do NIS: 2 - pagamento em 21/10

Final do NIS: 3 - pagamento em 22/10

Final do NIS: 4 - pagamento em 23/10

Final do NIS: 5 - pagamento em 24/10

Final do NIS: 6 - pagamento em 25/10

Final do NIS: 7 - pagamento em 28/10

Final do NIS: 8 - pagamento em 29/10

Final do NIS: 9 - pagamento em 30/10

Final do NIS: 0 - pagamento em 31/10

PREVISÃO DOS PRÓXIMOS PAGAMENTOS

