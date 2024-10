Quando sai a primeira parcela do décimo terceiro em 2024? Veja quando pagamento será efetuado

Trabalhadores de todo o Brasil devem receber a primeira parcela do 13º salário (correspondente a 50% do valor), sem descontos, até 30 de novembro. Já a segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro e, ao contrário do primeiro pagamento, há desconto do Imposto de Renda e INSS. O benefício pode ser feito em parcela única ou dividido em duas vezes pelos empregadores.

Neste ano, o "13º dos aposentados", o abono anual dos beneficiários do INSS, foi pago antecipadamente em duas parcelas: uma no mês de abril e outra no mês de maio. Historicamente, o abono costuma ser repassado no segundo semestre, mas, nos últimos anos, tem sido antecipado pelo Governo. Em 2022 e 2023, o pagamento foi feito nos meses de maio e junho. A medida é uma forma de aquecer a economia.

Quem tem direito?

O décimo terceiro salário é um direito de todos os trabalhadores contratados com carteira assinada que tenham atuado pelo menos 15 dias durante o ano. Em caso de demissão, o desligamento não pode ter sido por justa causa e servidor receberá o valor proporcional ao tempo trabalhado. Veja lista de trabalhadores que têm direito ao adicional:

Servidores públicos;

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), exceto os que recebem benefícios assistenciais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC);

Segurados e dependentes da Previdência Social que tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão em 2024;

Trabalhadores rurais;

Trabalhadores avulsos (aqueles que prestam serviços sem vínculo empregatício e com a intermediação de um sindicato);

Trabalhadores domésticos.

Veja também Negócios É possível sacar 'dinheiro esquecido' após o prazo final? Veja como proceder Ingrid Coelho Governo pode acabar com a multa de 40% do FGTS? Veja impactos para o trabalhador

Como calcular valor do 13º?

O servidor recebe o valor proporcional ao tempo trabalhado. O cálculo é baseado na divisão da remuneração integral por 12. Na sequência, o resultado deve ser multiplicado pelo número de meses trabalhados.