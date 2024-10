É possível sacar 'dinheiro esquecido' após o prazo final? Veja como proceder

O prazo para resgatar o "dinheiro esquecido" no Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central terminou nessa quarta-feira (16). Porém, aqueles que ainda não realizaram a ação no tempo correto terão uma nova oportunidade para reaver o valor.

A partir de agora, pessoas e empresas terão que esperar a publicação de um edital redigido pelo Ministério da Fazenda. A partir disso os cidadãos terão mais 30 dias para voltar a reivindicar o dinheiro esquecido.

Caso não haja procura pelos valores dentro desse período, os interessados ainda terão mais seis meses desde a publicação do edital para reaver o dinheiro por meio de pedido judicial. Depois disso, caso não haja contestação do recolhimento, o dinheiro fica com o Governo de forma definitiva e será integrado ao Tesouro Nacional.

Anteriormente, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) havia informado que o dinheiro não resgatado iria se transferido para o Governo logo nesta quinta-feira (17). Contudo, as novas regras divulgadas pelo Ministério da Fazenda buscaram dar mais tempo para que os cidadãos recuperem o "valor esquecido".

Na última atualização, o Banco Central informou que cerca de R$ 6,62 bilhões estavam disponíveis para pessoas físicas e R$ 1,97 bilhão para empresas, somando mais de R$ 8,56 bilhões, até esta quarta (16). Também houve a possibilidade de consultar possíveis saldos de falecidos e de empresas fechadas.