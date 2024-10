Valores a receber: saiba como sacar dinheiro de pessoas falecidas

O último dia para resgatar o "dinheiro esquecido" no Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central é esta quarta-feira (16). Depois disso, o dinheiro deve ser incorporado ao Tesouro Nacional, segundo o Ministério da Fazenda.

Para consultar o dinheiro a receber, é preciso acessar o sistema do Banco Central e inserir seus dados. Após a consulta, caso haja valores nessa condição, o cidadão deve clicar em "Acessar o SVR" e, se não houver fila de espera, ele será direcionado para a página de login gov.br.

Veja o que é necessário fazer em caso de pessoas físicas e empresas:

Para acessar os valores de pessoa física ou de pessoas falecidas, a conta gov.br precisa ser de nível prata ou ouro ;

ou ; Para acessar valores de pessoa jurídica, a conta gov.br precisa ter o CNPJ a ela vinculado (qualquer tipo de vínculo, exceto Colaborador);

(qualquer tipo de vínculo, exceto Colaborador); O usuário terá 30 minutos dentro do sistema do BC. Ele irá acessar a opção "Meus Valores a Receber" e, depois, ler e aceitar o Termo de Ciência. Além disso, verá na tela o valor a receber, o nome e os dados de contato da instituição que devolverá o valor. Em alguns casos, aparecerão outras informações;

O solicitante deve clicar em "Solicitar por aqui" e selecionar uma chave PIX. Nesse caso, a instituição devolverá o valor em até 12 dias úteis.

Veja também Projeto Comprova Entenda medida do governo que incorpora dinheiro esquecido em bancos ao Tesouro Nacional Negócios Saque de 'dinheiro esquecido' termina na quarta-feira (16); veja como acessar

Como resgatar o dinheiro de pessoas falecidas?

Para solicitar e receber valores de falecidos, é preciso ser herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal da pessoa. O processo para consulta é similar ao habitual. No entanto, no momento de preencher os dados solicitados, é preciso colocar o CPF e data de nascimento da pessoa falecida.

Na hora de solicitar o resgate, o procedimento também é parecido: primeiro é preciso entrar no site do Banco Central e clicar em "Acesse o Sistema de Valores a Receber". Se não houver fila de espera, o usuário será direcionado para a página de login. É preciso fazer login com a conta gov.br do herdeiro/inventariante que está acessando o sistema, e não a conta do falecido. Essa conta precisa também precisa ser de nível prata ou ouro.

Depois desse processo, é necessário acessar a aba "Valores para Pessoas Falecidas" dentro do sistema e digitar o CPF e a data de nascimento da pessoa falecida.

Veja também Negócios Novas regras do Pix serão implementadas em novembro; saiba quais

O passo seguinte é o momento do Termo de Responsabilidade de consulta a dados de terceiros. Isso porque é preciso confirmar que está autorizado a realizar a consulta por ser herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal da pessoa falecida.

Para solicitar o resgate, o usuário deverá entrar em contato diretamente com a instituição, por meio dos dados de contato fornecidos no sistema, e perguntar sobre a documentação necessária para receber o valor. O resgate será feito de acordo com o que for combinado com a instituição financeira.

O usuário poderá ainda exibir o comprovante, que contém as informações sobre o valor a receber em nome da pessoa falecida. É possível salvar, imprimir ou compartilhar o documento.

O que é o Sistema de Valores a Receber?

O SVR é um serviço do Banco Central que serve para pessoas físicas ou jurídicas consultarem se elas, suas empresas ou alguma pessoa falecida têm "dinheiro esquecido" em algum banco, consórcio ou outra instituição.

A maior quantia resgatada até o momento foi por uma empresa que, em março do ano passado, sacou R$ 3,3 milhões. Já o maior saque para pessoa física foi em julho do mesmo ano, quando um cidadão conseguiu retirar R$ 2,8 milhões.