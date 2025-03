Vendas de carros novos no Ceará cresce 17,9% no 1º bimestre; veja modelos preferidos dos cearenses

Com 7.740 emplacamentos (categoria auto e comercial leve) no primeiro bimestre deste ano, as vendas de carros novos cresceu 17,9% em janeiro e fevereiro na comparação com o primeiro bimestre de 2024, quando foram emplacadas 6.565 unidades. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) e foram divulgados na última sexta-feira (7).

No segmento auto, o pódio tem o Creta (Hyundai) como campeão de vendas. Em segundo lugar está o Mobi, da Fiat e, em terceiro, o Polo (Volkswagen).

Veja a lista dos 10 mais vendidos*:

Creta (Hyundai): 369 Mobi (Fiat): 363 Polo (Volkswagen): 335 T Cross (Volkswagen): 328 Compass (Jeep): 249 Onix (GM):246 Corolla (Toyota): 242 Tracker (GM): 240 Chronos (Fiat): 232 Corolla Cross (Toyota): 220

*Números consideram emplacamentos de janeiro, fevereiro e dos primeiros dias de março

Fonte: Fenabrave

Entre os comerciais leves, o Strada, da Fiat, foi o veículo com o maior número de emplacamentos neste início de 2025, com 548 unidades no primeiro bimestre e início de março. Em seguida, aparece a Saveiro (Volkswagen), com 177 unidades, e a Hilux (Toyota), com 153.

Veja a lista dos 10 comerciais leves mais vendidos*:

Strada (Fiat): 548 Saveiro (Volkswagen): 177 Hilux (Toyota): 153 Toro (Fiat): 85 Montana (GM): 75 Rampage (RAM): 72 Ranger (Ford): 64 Frontier (Nissan): 56 S10 (GM): 56 Master (Renault): 41

*Números consideram emplacamentos de janeiro, fevereiro e dos primeiros dias de março

Fonte: Fenabrave

Motos

As vendas de motocicletas saltaram 53,7% no primeiro bimestre deste ano, alcançando 15.134 emplacamentos em janeiro e fevereiro na comparação com o primeiro bimestre de 2024 (9.842 emplacamentos), de acordo com a Fenabrave.