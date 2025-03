Quais cidades do Interior têm o melhor desempenho econômico do Ceará?

Berço da maior empresa de internet banda larga do Nordeste, a cidade de Pereiro, no Interior do Ceará, é o município cearense com o maior desempenho econômico, conforme divulgou na última semana o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).

Os dados refletem o ano de 2022. Pereiro é o município com o maior Índice de Dimensão Econômica, com pontuação 0,8577. A cidade de Eusébio, na região metropolitana, aparece como o segundo município com melhor desempenho econômico (0,8185) e na terceira posição está Fortaleza, com nota 0,7918.

Das dez cidades com melhor desempenho econômico listadas no documento do Ipece, quatro estão fora da Região Metropolitana de Fortaleza. Além de Pereiro, as outras três são: Sobral, Aracati e Icapuí.

"(O destaque de) Pereiro se deve ao fato de sediar uma das maiores empresas de telecomunicações do Nordeste, a Brisanet, que passa por forte movimento de crescimento e de investimentos", lembra o economista Alex Araújo.

Icapuí: pesca, turismo e fruticultura

Ele detalha que cada cidade conta com suas particularidades que contribuem para os resultados apontados no estudo do Ipece. "Icapuí possui uma combinação de atividades relacionadas à pesca e turismo, mas os investimentos em energia renovável dos últimos anos estão colaborando para o crescimento econômico", afirma.

O professor do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Ceará (UFC), João Mário de França, ressalta, além do turismo na cidade, "o cultivo de melão e a fabricação de defensivos agrícolas" como fatores que contribuem para impulsionar a economia local.

Aracati: comércio e serviços

O economista pontua que Aracati tem retomado a sua relevância na influência regional e se destaca como centro comercial e de serviços no litoral leste. "Sua posição de turismo é consolidada, a partir de Canoa Quebrada e de eventos como foi o Carnaval agora".

João Mário de França, lembra ainda que Aracati se destaca pelo volume populacional ante outros municípios do Vale do Jaguaribe. "Isso revela um potencial de consumo. As principais atividades econômicas da cidade são o turismo e a criação de camarões, com atividades de apoio à pesca".

Sobral "é o caso de desenvolvimento municipal mais maduro", segundo Alex Araújo. "Os resultados são impressionantes na economia — centro regional e industrial, concentração de universidades e hospitais e indicadores sociais — com claro destaque para os resultados em educação. Aqui trata-se de um caso de reversão completa do distanciamento da capital, com a cidade ofertando muitas oportunidades e uma excelente qualidade de vida urbana".

Fortaleza cai no ranking

A capital cearense é a terceira colocada no ranking de desempenho econômico, tendo caído uma posição de 2019 para 2022.

Alex Araújo relaciona isso ao momento de "'deseconomia de escala', que a cidade vivencia". "Perdeu muita atividade industrial, concorre com os municípios vizinhos por moradia (veja a renda per capita do Eusébio, por exemplo) e seu gigantismo atrapalha a mobilidade. É uma ótima cidade para viver, mas tem ficado cara para morar e trabalhar".

Ele pondera que Fortaleza é o núcleo de uma das mais relevantes regiões metropolitanas do País. "Mas falta-lhe uma estratégia de desenvolvimento econômico que minimize o impacto negativo do seu gigantismo".

Precisamos compreender a RMF como uma unidade, mas as tentativas de gestão metropolitana dos últimos 40 anos fracassaram e o que vemos é uma especialização de ocupação com base no custo da terra, com cada cidade assumindo um papel. Nesse contexto, Fortaleza perdeu um pouco do rumo" Alex Araújo Economista

Veja as 10 cidades com melhor desempenho econômico em 2022:

Pereiro Eusébio Fortaleza São Gonçalo do Amarante Maracanaú Sobral Aquiraz Aracati Itaitinga Icapuí

O IDM-E integra o Índice de Desenvolvimento Municipal. A dimensão de economia dentro do IDM "busca avaliar a capacidade de crescimento sustentável dos municípios cearenses". Sua composição considera os elementos:

PIB Per Capita;

Taxa de Formalização do Mercado de Trabalho;

Participação e Empregados Formais com dois Salários-Mínimos ou mais;

Participação de Empregados Formais com Ensino Superior Completo;

Razão entre o Valor Adicionado dos Serviços e o Valor Adicionado da

Administração Pública;

Densidade de Banda Larga;

Participação do Valor de Investimentos Públicos no PIB.

Fonte: Ipece

Segundo a publicação do Ipece que revela as cidades com o mais relevante desempenho econômico, os indicadores considerados para essa medição "refletem a capacidade dos municípios cearenses de gerar riqueza, formalizar o mercado de trabalho e qualificar a mão de obra local, aspectos fundamentais para a promoção do desenvolvimento municipal".

"Além disso, são considerados fatores que impulsionam a modernização e a competitividade das economias locais, como a infraestrutura digital e a capacidade de atração de investimentos públicos, essenciais para sustentar o crescimento a longo prazo", diz o Ipece.

Índice de Desenvolvimento Municipal

O Índice de Desenvolvimento Municipal considera, além do desempenho econômico, as dimensões global, ambiental, social e de governança pública. No IDM, as cidades mais bem posicionadas são Sobral, Eusébio, Marco, Aracati e Jaguaribe.

O conselheiro do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE), Thiago Holanda, acredita que o sucesso dos municípios no IDM se deve a combinação de comunidade e gestão. "Fatores como liderança política engajada, planejamento estratégico e, principalmente, participação ativa das comunidades".

"Sobral é uma cidade já conhecida pela excelência na educação e continua se destacando por ser uma cidade com investimento de empresas nacionais e até internacionais. Além disso, por ter uma população com boa capacidade técnica, acaba tendo boas notas nesses critérios avaliados pelo índice", detalha Holanda.

Já os municípios com menores IDM em 2022 são Apuiarés; Monsenhor Tabosa; Chaval; Paramoti; São João do Jaguaribe; Tarrafas; Umirim; Tururu; Salitre e Missão Velha.