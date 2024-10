Cearense Brisanet celebra 26 anos com liderança no Nordeste

Ao completar 26 anos de atuação, a Brisanet se consolida como a maior empresa de telecomunicações da região Nordeste e reforça o seu compromisso com a inovação tecnológica e a geração de empregos qualificados no interior do Ceará. Atualmente, são mais de 9 mil colaboradores em seu quadro direto, sendo 5.500 posições no estado cearense.

O impacto da telecom na vida dos cearenses vai além dos números. “Nosso foco é ser uma marca empregadora que transforma vidas. Geramos empregos e criamos oportunidades de crescimento profissional para nossos colaboradores, a partir de um programa contínuo de formação a partir da nossa universidade corporativa, a UniBrisa”, destaca Simone Caixeta, diretora de Pessoas da Brisanet.

Com sede em Pereiro, interior do Ceará, a Brisanet tem se destacado pela sua capacidade de inovar e acompanhar as revoluções tecnológicas no setor de telecomunicações. Desde a sua fundação, em 1998, a telecom participou de três grandes marcos tecnológicos: a implementação de redes de rádio, a expansão da fibra óptica e, mais recentemente, a chegada do 5G.

Com os avanços no mercado, a empresa vem diversificando as soluções em conectividade oferecidas aos clientes e gerando novas oportunidades de emprego em diversas áreas de atuação. O município de Pereiro, onde fica a sede da empresa, é o principal pólo de geração de oportunidades para toda a região do entorno.

Natural de Pereiro, o colaborador Cosme Junior atua no setor Regulatório da Brisanet e destaca a oportunidade. “Comecei a trabalhar na Brisa em 2018, quando cursava o terceiro semestre de Direito. Desde o início tive a chance de crescer profissionalmente. Hoje, após formado, atuo como Especialista e posso orientar juridicamente decisões que impactam diretamente no sucesso da empresa”.

A empresa também concentra muitas posições na área de Tecnologia da Informação. O colaborador Isaque Veras, estudante de Ciência da Computação pela UFC, relata que encontrou na Brisanet uma oportunidade para crescer profissionalmente. “Trabalho aqui há mais de 3 anos e desde o primeiro dia, a empresa me proporcionou um ambiente de aprendizado contínuo, onde pude me desenvolver como profissional. Com o suporte da equipe e a oportunidade de trabalhar em demandas desafiadoras, consegui adquirir conhecimentos valiosos que me ajudaram a evoluir rapidamente e me tornar um Desenvolvedor Pleno.”

“Temos muito orgulho em investir continuamente em inovação de mercado e, também, na evolução e aprendizagem dos nossos colaboradores, para podermos crescer com sustentabilidade, promovendo inclusão social e digital na região Nordeste. Existimos para conectar pessoas e transformar o futuro. Este é o nosso propósito e praticamos isso diariamente”, reforça Simone Caixeta, diretora de Pessoas da Brisanet.