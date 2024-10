Missão da Fiec fará imersão em Tecnologia e Inovação em Londres

Na próxima sexta-feira, 11, uma Missão Empresarial mobilizada pela Federação das Indústrias (Fiec) viajará para Londres, capital da Inglaterra, onde, durante cinco dias, ouvirá palestras dos professores da Imperial College London, eleita recentemente a segunda mais importante universidade do mundo – a primeira é o MIT, dos EUA. As palestras e os debates terão como foco a tecnologia e a inovação, incluindo, naturalmente, a Inteligência Artificial e a transição energética causada pelas mudanças climáticas.

Liderada pelo presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, a missão será integrada por 40 empresários e executivos da indústria e da agropecuária, entre os quais o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária (Faec), Amílcar Silveira; o diretor técnico do Sebrae-Ceará, Alci Porto; e o superintendente do Sistema Verdes Mares, Rui do Ceará.

Toda a programação técnica será desenvolvida no principal campus da Imperial College, em Londres, e os palestrantes, todos PHDs em suas áreas do conhecimento, são os melhores daquela universidade. Os cearenses terão logo acostumar-se com a precisão dos londrinos: as palestras começarão às 7h30, com intervalos para lanches e almoços, o que quer dizer que eles terão de acordar às 7h30, todos os dias.

Este é a segunda missão empresarial que a Fiec promove. No ano passado, a primeira missão, também com 40 integrantes, passou cinco dias ouvindo aulas dos professores da Universidade de Harvard, na cidade de Cambridge, no estado de Massachussetts, nos EUA.