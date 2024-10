Guilherme Rolim indicado para Lojista do Ano 2024

Indicado pelas mais expressivas lideranças do comércio varejista de Fortaleza, o empresário Guilherme Rolim, de 34 anos, concorre ao prêmio de Lojista do Ano, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza. A eleição está acontecendo e seu resultado será divulgado na próxima segunda-feira, 14,l pelo presidente da entidade, Assis Cavalcante.

Guilherme Rolim é quem comanda hoje a gestão da empresa C. Rolim Confecções, uma das principais organizações do varejo de lojas do Ceará, com 13 lojas estrategicamente localizadas em Fortaleza e sua Região Metropolitana.

Esta coluna apurou que, sob a liderança de Guilherme Rolim, a rede de lojas C. Rolim Confecções, fundada pelo saudoso empresário Clóvis Rolim, atravessa o melhor momento dos seus 70 anos de exitosa atividade, que estão sendo celebrados neste 2024.

Também apurou que já está em plena execução o projeto de completa reestruturação das lojas C. Rolim Confecções, o que inclui nova logomarca e novo e moderno layout. Esse projeto, idealizado por Guilherme Rolim – que é filho de Pio Rodrigues, um dos mais importantes empresários do varejo do Ceará – e desenvolvido por especialistas em marketing, é hoje o foco da atenção do comando da empresa.