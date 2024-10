Criadores cearenses de búfalos aprendem na Itália técnica para muçarela

Empresários do agronegócio, os irmãos cearenses Maurício e Nelson Prado Filho, sócios e diretores da Fazenda Laguna, em Paracuru, onde produzem lácteos, inclusive queijo muçarela, estão na Itália, onde cumprem extensa agenda, integrando comitiva de 30 membros da Associação de Criadores de Búfalos do Brasil (ACBB).

Em Nápoles, eles participaram da Primeira Conferência Internacional de Muçarela e Derivados do Leite de Búfala. A Fazenda Laguna tem o maior rebanho bubalino do Ceará – são 510 búfalas da raça Murrah, originária da Índia.

Essa foi a primeira vez que empresários e produtores da agropecuária bubalina de diversas partes do mundo estiveram reunidos em mesas redondas e palestras.

“Foi para nós uma oportunidade única, pois debatemos sobre o aprimoramento das técnicas de produção de queijo de búfala, ao mesmo tempo em que abrimos um intercâmbio de negócios com as melhores empresas mundiais do nosso setor”, como disse Nelson Prado Filho, que também é vice-presidente do Sindicato da Indústria de Lacticínios do Ceará.

A agenda dos empresários da Fazenda Laguna incluiu visita a três fazendas e queijarias na província italiana de Caserta. Além disso, viram a operação de uma máquina automática que produz o Burrata (tipo de muçarela recheada com massa fresca e creme de leite fermentado) e, ainda, a fabricação do queijo caciocavallo de búfala no lacticínio Cava de Tirreni.

Maurício e Nelson Prado e os demais associados da ACBB visitaram ainda uma fazenda na comuna de Eboli e, também, a unidade industrial do Laticínio Galdi, especializado em formas, peneiras, copos plásticos de filagem, fermentos e máquinas para laticínios.

A comitiva brasileira ainda se encontra na Itália pesquisando mais sobre a fabricação de queijos finos.