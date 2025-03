Indústria cearense transforma resíduo de isopor em material de construção

A destinação adequada do isopor tem sido um desafio ambiental. No Ceará, a empresa Mundo Limpo Reciclados, localizada em Pacatuba, desenvolveu um processo para transformar resíduos desse material em insumos para a construção civil, contribuindo para a economia circular e reduzindo o volume de lixo em aterros sanitários.

A tecnologia empregada permite a coleta, seleção e transformação do produto descartado em matéria-prima para rodapés sustentáveis.

Meta é dobrar produção

Em 2024, a empresa produziu 4 mil metros cúbicos desse material, o equivalente a 40 toneladas, e planeja dobrar a produção neste ano. O destino da mercadoria é o sul do Brasil, por meio do Porto do Pecém.

Segundo Maria Helena Botelho, CEO da Mundo Limpo Reciclados, o sucesso da iniciativa depende da adesão de indústrias que priorizam a sustentabilidade e adotam uma gestão eficiente de seus resíduos.

“Quando a sociedade e as empresas adotam a gestão eficiente dos resíduos recicláveis, todos saem ganhando já que reduzimos a poluição, reduzimos a extração de novas matérias-primas da natureza e impulsionamos a economia ao criar novos negócios e novas oportunidades de emprego e renda”, destaca.

A Mundo Limpo Reciclados possui certificação ISO 14.001 e atua na coleta, transporte e destinação final de resíduos recicláveis.