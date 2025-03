O Big Fone tocou mais uma vez, na manhã deste domingo (9), no jardim da casa mais vigiada do Brasil. A ginasta Daniele Hypólito, uma das "camarotes" da edição, foi quem atendeu o telefonema, que concede benefícios ou até mesmo malefícios.

A dinâmica desta semana envolveu uma loja misteriosa. Assim, a pessoa que atendeu poderá comprar poderes para usar na dinâmica de eliminação, numa espécie de ampliação do Poder Curinga com mais opções de veto.

Apesar disso, a sister ainda não sabe do benefício que obteve. A mensagem dita no Big Fone informou somente que ela ganhou um bônus e que ficaria sabendo depois como o utilizar.

A ligação do Big Fone foi exibida ao vivo, durante um flash na programação da TV Globo, pouco antes do início do Esporte Espetacular.

O funcionamento do benefício foi explicado aos espectadores pelo apresentador do reality show, Tadeu Schmidt, neste sábado (8).

“Quem atender vai ser levado para uma loja misteriosa, com poderes disponíveis para serem comprados e usados durante a formação do Paredão, inclusive o Poder Supremo, que pode mudar radicalmente o rumo do Paredão”, detalhou.