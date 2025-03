Número de empresas com mulheres entre as donas cresce 65,9% no Ceará

A presença feminina em quadros societários cresceu no Estado do Ceará neste início de 2025. De acordo com dados da Junta Comercial do Ceará (Jucec), no primeiro bimestre, 12.371 empresas foram constituídas tendo sócias mulheres, alta de 65,9% na comparação com igual período de 2024 (7.459).

Das empresas abertas com mulheres no quadro societário no primeiro bimestre, 7.836 empresas são do setor de serviços, 3.597 negócios estão no comércio e outras 936 são indústrias.

"A Jucec tem se empenhado em oferecer cada vez mais suporte para todos que desejam empreender, disponibilizando diversas facilidades para o registro das empresas. Esse aumento na participação feminina em quadros societários é um sinal claro de que estamos no caminho certo", afirma Eduardo jereissati, presidente da Jucec.

Força de trabalho feminina

Dados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD Contínua, extraídos pelo Observatório de Políticas Públicas do Trabalho no Ceará, revelam que a taxa de desocupação feminina recuou para 7,7% no quarto trimestre de 2024, a menor taxa desde 2019 (para os quartos trimestres).

No Ceará, no ultimo trimestre de 2024, a força de trabalho feminina é 1,682 milhões de trabalhadoras, das quais 1,552 milhões estão ocupadas e 770 mil mulheres estão formalmente ocupadas, o que fez aumentar o grau de formalidade no mercado de trabalho das cearenses.