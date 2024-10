Resultado da isenção para concurso dos Correios é divulgado; veja como consultar

Será divulgada nesta sexta-feira (18) a lista de candidatos que tiveram pedido de isenção para o concurso dos Correios aprovado. O prazo para solicitar o benefício foi encerrado na última sexta (11). Inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e doadores de medula óssea poderiam realizar o pedido.

De acordo com os editais do concurso, o candidato que tiver a isenção aprovada se torna livre de pagar a taxa de inscrição nos valores de R$ 42, para o cargo de Analista de Correios, de Nível Superior, e R$ 39,90 para Agente de Correios - Carteiro, de Nível Médio.

Para conferir o resultado da isenção, os participantes devem acessar o site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), que organiza o certame. As inscrições para o concurso dos Correios pode ser feita pelo mesmo endereço eletrônico até o dia 28 de outubro.

Quem tiver a solicitação negada, poderá entrar com um recurso a partir das 10h deste sábado (19), até as 17h do domingo (20). O novo resultado será divulgado no dia 23 de outubro.

Quem tem direito à isenção?

Os editais para ambos os cargos do concurso dos Correios informa que há apenas duas formas de o candidato conseguir a isenção. A primeira é ser inscrito no CadÚnico. Para comprovar o requisito, o participante deve indicar o Número de Identificação Social (NIS) que possui. A banca vai verificar a veracidade das informações diretamente com o órgão gestor do programa.

A segunda possibilidade é se o candidato for doador de medula óssea. Nesse caso, ele deve anexar no site o documento de identidade e um atestado ou laudo emitido por um médico de uma entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde.

Cronograma

Para aqueles que conseguirem, ou não, a isenção no certame, a análise das inscrições será finalizada pela banca organizadora até o dia 6 de dezembro. Os participantes poderão conferir seus locais de prova no dia 9 de dezembro. Já a aplicação do concurso está marcada para acontecer no dia 15 do mesmo mês, no turno da tarde.

Recentemente, os editais para o concurso passaram por uma retificação. Entre as mudanças, há novidades na carga horária e nos conteúdos programáticos das provas.