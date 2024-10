Anatel divulga resultados finais das provas objetivas de concurso; confira lista de nomes

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou os resultados das provas objetivas e o resultado provisório do exame discursivo de concurso que oferece vagas imediatas e formação de um cadastro de reserva para o cargo de especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações. As respostas foram publicadas em edição do Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (16).

O concurso reuniu 13.788 inscritos na disputa por 50 vagas imediatas e 188 em cadastro de reserva.

Conforme o documento, os candidatos poderão acessar a imagem da prova discursiva e os espelhos de avaliação, além de interpor recursos contra o resultado provisório da prova discursiva, das 10h desta quinta (17) até as 18h de sexta-feira (18), conforme o horário oficial de Brasília, pelo portal do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Após esse prazo, não serão mais aceitos pedidos de revisão nem de liberação da imagem da prova discursiva.

As justificativas para alteração ou anulação de gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas estarão disponíveis para os candidatos a partir de 23 de outubro, no mesmo site.

A carreira de especialista em regulação exige formação superior. A remuneração inicial é de R$ 17.413,35, já incluindo R$ 1 mil de auxílio-alimentação.

Ainda conforme o edital, com o resultado final da prova discursiva, a convocação para a avaliação biopsicossocial dos candidatos que concorrem às vagas reservadas para pessoas com deficiência e a convocação para a heteroidentificação complementar dos candidatos negros será divulgado em 11 de novembro, no site da banca.