Sebrae seleciona bolsistas no Ceará com remuneração de até R$ 6,5 mil; veja detalhes

O Sebrae-CE, em parceria com a Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura (Fapetec), está selecionando bolsistas para o projeto Agente Local de Inovação - Produtividade (ALI). São 22 vagas para contratação imediata e mais de 65 para cadastro de reserva. As inscrições seguem até as 18 horas do dia 25 de outubro.

O processo vai selecionar, de forma imediata, 20 agentes, com bolsas de R$ 5 mil, e dois orientadores, com bolsas de R$ 6,5 mil. As vagas estão distribuídas em diversas regiões do Ceará, como Fortaleza, Litoral Leste, Região Norte, Ibiapaba, Maciço de Baturité, entre outras.

Veja também Papo Carreira Empresa de energia abre vagas de Jovem Aprendiz para mulheres negras no Ceará e em 3 estados Papo Carreira O que faz um agente dos correios? Veja detalhes da vaga oferecida em concurso Papo Carreira Gabarito preliminar do concurso do TRF5 é divulgado pela IBFC; saiba como acessar

O que fazem os agentes e orientadores

Segundo o Sebrae, entre as atividades dos bolsistas agentes estão:

Identificar e sensibilizar empresas para participar do Projeto;

Aplicar a metodologia e acompanhar, no mínimo, 22 e, no máximo, 25 empresas em cada Ciclo do Projeto (cada ciclo terá a duração de até 6 meses, conforme metodologia definida);

Obter do empresário a formalização do comprometimento em participar do Projeto;

Realizar diagnósticos e devolutivas;

Realizar apresentações, entre outras atividades.

Já os orientadores deverão:

Orientar até 10 bolsistas na elaboração da produção bibliográfica;

Elaborar de relatórios mensais sobre orientação acadêmica na produção dos produtos bibliográficos e dois artigos, de acordo com a metodologia estabelecida pelo Sebrae;

Participar de reuniões e eventos relacionados ao projeto;

Identificar os gargalos tecnológicos, a partir do levantamento e sistematização das demandas tecnológicas apresentados pelas empresas/instituições, bem como das ofertas tecnológicas disponíveis na região, e assim por diante.

A bolsa tem duração de até 30 meses.

Requisitos

Para as vagas de agentes, o candidato deve ser graduado em um dos seguintes cursos: Administração, Engenharias, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Tecnologia da Informação, Ciência da Computação, Design, Sistema de Informação e áreas correlatas, em curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Além disso, pede-se experiência como profissional de nível superior de, pelo menos, seis meses em gestão, empreendedorismo, inovação e/ou pequenos negócios e disponibilidade para realizar visitas às empresas para aplicação da metodologia, entre outras atribuições.

Já os candidatos a Orientadores devem ter pós-graduação strictu sensu (mestrado ou doutorado), em qualquer área do conhecimento, em curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Além de experiência como profissional de nível superior de, pelo menos, 12 meses em gestão, empreendedorismo, inovação e/ou pequenos negócios; e experiência em atividades de orientação técnica e acadêmica.

Como se inscrever

As inscrições vão até às 18 horas (horário de Brasília) do dia 25 de outubro e deverão ser feitas no portal da Fapetec. Não há pagamento de taxa.

Os candidatos podem acessar mais informações no Edital 01/24. Em caso de dúvidas é possível acessar o Fale Conosco no portal da instituição ou entrar em contato pelo email: contato@selecaofapetec.org.br.