Gabarito preliminar do concurso do TRF5 é divulgado pela IBFC; saiba como acessar

Os gabaritos preliminares e os cadernos de provas objetivas do concurso do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) foram divulgados nesta segunda-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pelo certame.

O prazo para interpor recurso contra os gabaritos e as questões das provas segue até 17h desta terça (15).

Para acessar as informações, os candidatos devem entrar no site do IBFC, clicar na área do concurso do TRF5, escolher a opção "Provas e Gabaritos" e efetuar login.

O concurso

O concurso do TRF5 oferece vagas para cadastro de reserva de técnicos e analistas da área de apoio. As carreiras exigem o nível superior e têm salários de até R$ 13 mil.

Os candidatos aprovados podem ser lotados na sede do TRF5, em Recife, ou em uma das seções judiciárias vinculadas: Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe.

As provas objetivas foram aplicadas nesse domingo (13).