Concurso TRF 5 divulga edital para vagas com salários de até R$ 13 mil

O edital do concurso do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (29). As vagas são para cadastro de reserva para técnicos e analistas da área de apoio.

As carreiras exigem o nível superior e tem ganhos de até R$ 13 mil. Haverá a reserva de 20% das vagas para pessoas negras e 3% para indígenas.

Os candidatos aprovados poderão ser lotados na sede do TRF5, em Recife, ou em uma das seis seções judiciárias vinculadas: Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe.

Inscrições

As inscrições começam às 10h desta terça-feira (30) e vão até as 23h do dia 27 de agosto, devendo ser feitas pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), que é a banca organizadora do certame.

O valor da taxa de inscrição será de R$ 110 para o cargo de Analista Judiciário e R$ 75 para o cargo de Técnico Judiciário.

As provas objetivas e discursivas estão marcadas para o dia 13 de outubro.