CNU divulga resultado de revisão das notas da prova discursiva; veja como conferir

Os candidatos que pediram revisão da nota das provas discursivas do Concurso Nacional Unificado (CNU) podem consultar os resultados a partir desta quinta-feira (17). A consulta pode ser feita na área do candidato, no site da Cesgranrio, organizadora da seleção.

Os resultados estarão disponíveis no menu "Resultados e Convocações". Já o resultado final do CNU será divulgado no dia 21 de novembro.

Também está prevista para esta quinta-feira a convocação para o procedimento de heteroidentificação dos candidatos que se declararam negros e para os que se declararam indígenas. Após a convocação, os candidatos deverão se apresentar à comissão de heteroidentificação, que será realizada nos dias 2 e 3 de novembro.

Promovido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o CNU foi realizado em 228 cidades brasileiras e reuniu 970.037 pessoas para disputar 6.640 vagas em 21 órgãos da Administração Pública Federal.

Veja próximos passos

Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva: 17 e outubro

Convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a negros e indígenas: 17 de outubro

Prazo para perícia médica dos candidatos que se declararem com deficiência: 17 a 25 de outubro

Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros

Procedimento de confirmação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a indígenas: 2 e 3 novembro

Resultado preliminar da avaliação de títulos: 4 de novembro

Prazo para interposição de eventuais recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos: 4 e 5 de novembro

Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência: 13 de novembro

Prazo para interposição de eventuais recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência: 13 e 14 de novembro

Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos: 19 de novembro

Previsão de divulgação dos resultados finais: 21 de novembro

Início da convocação para posse e cursos de formação: janeiro de 2025

Relembre etapas encerradas