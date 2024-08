Metade dos candidatos ainda não viu local de prova; veja como consultar cartão de confirmação do CNU

Metade dos candidatos do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) ainda não acessou o cartão de confirmação de inscrição, segundo dados do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). As provas ocorrem neste domingo (18) em todo o Brasil, simultaneamente.

O cartão traz o local onde o candidato prestará as provas, nos turnos matutino e vespertino. No total, mais de 2,11 milhões de candidatos estão inscritos no certame.

Além do endereço completo do local de prova e do número da sala, o cartão de confirmação ainda armazena dados como o número de inscrição, data, hora e local de prova, além de registrar se o inscrito terá direito a atendimento especializado, em casos de pessoas com deficiência (PCD), pessoas com transtornos do espectro autista (TEA), gestantes e lactantes; ou ainda se terá direito ao tratamento pelo nome social.

Como consultar o cartão de identificação do CNU?

Desde 7 de agosto, o cartão de confirmação de inscrição está disponível na Área do Candidato.

Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta do portal único de serviços digitais do governo federal, o Gov.br, com número do CPF e senha cadastrados.

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, em entrevista ao programa Bom Dia, Ministra produzido pelo Canal Gov, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), na quinta-feira (15) orientou os candidatos a acessarem com antecedência a Área do Candidato, para conferir o seu local de prova e não deixar tudo para última hora. "Por favor, não deixem de acessar o cartão de confirmação de inscrição, com seu local de prova, e checar se está tudo certo. Então, vocês conhecem o local e ficam tranquilos para fazer a prova."

Confira o cronograma do CNU

Aplicação das provas: 18/08

Divulgação dos cadernos de provas (PDFs disponíveis após às 20h): 18/08

Divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas: 20/08

Disponibilização da imagem do cartão-resposta: 10/09

Divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva: 08/10

Envio dos títulos: 9 e 10 de outubro

Previsão de divulgação dos resultados: 21/11

Início da convocação para posse e cursos de formação: janeiro/2025