CNU disponibiliza cartões de respostas dos candidatos nesta terça (10); saiba como verificar

Os quase um milhão de candidatos que participaram do Concurso Nacional Unificado (CNU) poderão verificar os cartões resposta nesta terça-feira (10), conforme previsto no edital. A checagem será feita na área do candidato, mesma página onde foi realizada a inscrição.

Todos os cartões-resposta já foram digitalizados e levados à sede da Fundação Cesgranrio, responsável pelo concurso. A digitalização garante que todos os registros serão preservados de forma adequada e que o acesso às informações estará assegurado.

Conhecido como “Enem dos Concursos”, as provas da primeira edição do CNU tiveram sua aplicação realizada em 228 cidades do País em 18 de agosto, após adiamentos feitos pelo Governo Federal em decorrência das fortes enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

De acordo com o Ministério da Gestão e Inovação (MGI), 970 mil pessoas realizaram as provas, o que tornou o certame o maior da história do País. No total, são ofertadas 6.640 vagas, distribuídas em 21 órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

As notas finais das provas objetivas e a nota preliminar da prova discursiva serão divulgadas no próximo dia 8 de outubro, junto da convocação para o envio de títulos pela internet.

A divulgação do resultado definitivo da seleção está prevista para 21 de novembro. Já a convocação para posse e realização de cursos de formação deve ocorrer em janeiro de 2025.

Confira o cronograma das próximas etapas do CNU