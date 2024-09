Fies 2024: MEC divulga resultado da pré-seleção para segundo semestre; saiba como ver

O resultado da pré-seleção e a ordem de classificação dos inscritos no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre de 2024 foi divulgado nesta segunda-feira (9). Os estudantes podem acessar o conteúdo pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Segundo o Ministério da Educação (MEC), os candidatos devem realizar a complementação da inscrição durante o período de 10 a 12 de setembro pelo Portal Único.

Após a complementação, o candidato deverá validar as informações declaradas no ato da inscrição. O prazo para a validação é de até cinco dias úteis após a data da complementação da inscrição. Essa etapa precisa ser realizada diretamente na instituição de educação superior para a qual o estudante foi pré-selecionado.

Se ainda houver vagas não ocupadas, o MEC poderá realizar novas convocações por meio da lista de espera para preenchimento de vagas, entre 16 de setembro e 29 de outubro.

Nesse caso, de acordo com o calendário desta nova edição, a complementação da inscrição dos pré-selecionados em lista de espera deverá ser feita em até 3 dias úteis após a data da convocação, na página do Fies.

Pela primeira vez, o programa passou a oferecer reserva de vagas a candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

Quem pode se inscrever no Fies?

O financiamento depende da renda familiar do candidato, que deve ser de até três salários mínimos por mês por pessoa, ou seja, R$ 4.236.

Além do critério de renda, também pode se inscrever os candidatos que participaram do Enem, e fizeram 450 pontos ou mais nas provas, além de não terem zerado a redação.

Fies social

Assim como no último semestre, o Fies Social vai reservar 50% das vagas para os candidatos com renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 706), inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico.

O cadastro deve ter sido atualizado dentro do prazo exigido no edital. Para essas pessoas, também será possível solicitar a contratação do financiamento de até 100% dos encargos educacionais.

O Fies Social, instituído pela Resolução nº 58/2024, tem o objetivo de atender às necessidades de estudantes de baixa renda.