Que dia sai o resultado do Fies? Inscrições para programa se encerram nesta sexta-feira (7)

O resultado da pré-seleção da chamada única do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) deve ser divulgado no próximo dia 18 de fevereiro. As inscrições estão disponíveis por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e foram abertas até esta sexta-feira (7).

Ao todo, são 112 mil vagas nos dois processos seletivos do Fies neste ano, um para o primeiro semestre e o outro para o segundo. Para participar, é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em qualquer edição a partir de 2010.

O programa, criado pelo Governo Federal, concede financiamento a estudantes para cursos de graduação em instituições privadas. Para isso, é necessário ter aderido ao programa e possuam avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Para se candidatar é necessário ter obtido, no mínimo, 450 pontos na média das notas das cinco provas do exame, e a nota na prova de redação precisa ser superior a zero. Quem participou do Enem como treineiro, por exemplo, não poderá participar.

Confira o cronograma do processo seletivo do Fies:

até 7/2: Inscrição

18/2: Resultado da pré-seleção chamada única

19 a 21/2: Complementação da inscrição

25/2 a 9/4: Pré-seleção da lista de espera

Das vagas, por meio do Fies Social, 50% são reservadas para estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) em situação de ativos.

Os pré-selecionados que se encaixam nas regras do Fies Social terão a contratação do financiamento integral, cobrindo até 100% dos encargos educacionais.

Como se inscrever?

Os candidatos devem acessar o Portal Acesso Único e fazer login com a conta Gov.br. Em seguida, o aluno deve acessar a página destinada apenas ao processo seletivo do Fies. O processo de inscrição envolve preencher informações pessoais, fazer a autodeclaração de perfil étnico-racial para concorrer às vagas reservadas (caso aplicável), indicar a escolaridade e confirmar os dados inseridos.

Em seguida, o candidato escolhe uma das opções de curso, informando estado, cidade, instituição de ensino e graduação desejada.

Também é necessário fornecer informações sobre a situação financeira da família. Antes de concluir, é recomendável revisar todos os dados para evitar erros.