Inscrições do Fies 2025 estão abertas até sexta-feira (7); veja como se inscrever e quais os requisitos

Estudantes interessados em obter financiamento para cursar o ensino superior em instituições privadas através do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) têm até esta sexta-feira (7) para efetuar as inscrições. O candidato tem a possibilidade de selecionar até três opções de curso ao se inscrever para concorrer a uma vaga.

O resultado da pré-seleção na chamada única será divulgado no próximo dia 18. O candidato será pré-selecionado para apenas uma das opções de curso, turno, local de oferta ou instituição escolhidas no momento da inscrição, de acordo com o tipo de vaga e a modalidade de concorrência. E os selecionados deverão acessar o Fies Seleção e completar a inscrição no período de 19 a 21 de fevereiro.

Como funciona o Fies?

O Fies é um programa do Governo Federal que oferece financiamento para estudantes em cursos de graduação de faculdades privadas que aderiram ao sistema e possuem avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Para o ano de 2025, estão previstas mais de 112 mil vagas, divididas entre os processos seletivos do primeiro e do segundo semestre.

Quem pode participar?

Para concorrer a uma vaga no Fies, o candidato precisa ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em qualquer edição a partir de 2010. Além disso, é necessário obter média de pelo menos 450 pontos nas cinco provas do exame e não ter zerado a redação. Pessoas que participaram do Enem na condição de "treineiros" não podem se inscrever.

Como se inscrever?

Os candidatos devem acessar o Portal Acesso Único e fazer login com a conta Gov.br. Em seguida, o aluno deve acessar a página destinada apenas ao processo seletivo do Fies. O processo de inscrição envolve preencher informações pessoais, fazer a autodeclaração de perfil étnico-racial para concorrer às vagas reservadas (caso aplicável), indicar a escolaridade e confirmar os dados inseridos.

Em seguida, o candidato escolhe uma das opções de curso, informando estado, cidade, instituição de ensino e graduação desejada.

Também é necessário fornecer informações sobre a situação financeira da família. Antes de concluir, é recomendável revisar todos os dados para evitar erros.

Fies Social: vagas reservadas

Metade das vagas do Fies é destinada a estudantes com renda familiar per capita de até meio salário mínimo e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) em situação ativa. Os pré-selecionados dentro dessas regras terão acesso ao financiamento integral, cobrindo até 100% dos custos educacionais. A base de dados do CadÚnico utilizada no processo será a de 11 de janeiro de 2025.

Classificação e lista de espera

A classificação dos candidatos no Fies 2025 seguirá a ordem decrescente das notas obtidas no Enem, considerando os critérios de tipo de vaga, grupo de preferência e modalidade de concorrência.

Aqueles que não forem pré-selecionados na chamada regular serão automaticamente incluídos na lista de espera, que será utilizada para preencher eventuais vagas remanescentes. As convocações ocorrerão entre 25 de fevereiro e 9 de abril.

Para mais informações, os interessados podem acessar o site oficial do Fies no Portal Acesso Único.

Calendário do primeiro semestre de 2025

até 7 de fevereiro — Período de inscrições

— Período de inscrições 18 de fevereiro — Divulgação do resultado da pré-seleção

— Divulgação do resultado da pré-seleção 19 a 21 de fevereiro — Complementação da inscrição pelos selecionados

— Complementação da inscrição pelos selecionados 25 de fevereiro a 9 de abril — Convocação da lista de espera

