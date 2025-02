Sisu 2025: Universidades convocam candidatos da lista de espera nesta quarta (12); saiba como consultar

Universidades brasileiras que utilizam o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) como porta de entrada para o Ensino Superior começam a convocar os aprovados em lista de espera nesta quarta-feira (12). O prazo para essas chamadas, conforme edital, segue até 30 de setembro.

Estudantes que não foram aprovados no Sisu e que manifestaram interesse na lista de espera — esse prazo acabou no último 31 de janeiro — devem seguir atentos às páginas das instituições de ensino superior escolhidas na inscrição para conferir as convocações, que podem surgir até o fim do ano caso haja sobra de vagas.

O que é o Sisu?

O Sisu é o principal meio de seleção de estudantes para universidades e institutos federais do Brasil.

O candidato se inscreve no curso que deseja e o sistema recupera, automaticamente, as notas obtidas por ele na última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que são as utilizadas para a classificação em cursos e instituições de Ensino Superior em todo o País.