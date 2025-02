O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª região, no Rio de Janeiro, divulgou edital de concurso público para cargos de técnico e analista em diversas especialidades. O documento foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (12).

Visando formar um cadastro de reserva, o TRT-RJ preencherá as vagas que surgirem ou forem criadas no prazo de validade do concurso, que é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

A remuneração inicial para o cargo de técnico judiciário é de R$ 10.370,67 e para analista judiciário é de R$ 17.018,67. Todos os cargos exigem nível superior, e os selecionados cumprirão carga horária de 40 horas semanais.

>> Veja edital

Inscrições

As inscrições acontecem de 17 de fevereiro a 18 de março, exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 90,00 para cargos de técnico e R$ 110,00 para analista.

O concurso ocorrerá por meio de provas objetivas e discursivas, previstas para o dia 25 de maio.