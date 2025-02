Resultado preliminar do Concurso da UFC é divulgado nesta quinta-feira (6); veja como consultar

A Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC) divulga, nesta quinta-feira (6), o resultado preliminar do concurso da Universidade Federal do Ceará (UFC) para todos os cargos. Os candidatos poderão acessá-los de forma individual no site da banca organizadora.

Em caso de discordância, os interessados terão até a sexta-feira (7) para entrar com recurso administrativo contra o resultado preliminar, e o resultado dos pedidos serão divulgados na próxima quarta-feira (12).

Já o resultado final do concurso será divulgado no dia 17 de março, conforme o edital.

O concurso

As provas do concurso da UFC foram realizadas no dia 20 de janeiro, e os gabaritos oficiais definitivos foram divulgados no último dia 28 de janeiro.

O certame oferta 144 vagas para técnico-administrativo em educação (TAE), distribuídas entre os níveis médio, técnico e superior. Os selecionados atuarão em campi da UFC em Fortaleza, Crateús, Itapajé, Quixadá, Russas e Sobral.

A remuneração inicial para os cargos de nível médio e técnico é de R$ 2.667,19, além de auxílio-alimentação no valor de mil reais. Para o nível superior, o salário inicial é de R$ 4.556,92, também acrescida de mil reais de auxílio-alimentação.

Além da remuneração básica, os servidores públicos federais têm direito ao incentivo à qualificação. Isso significa que o salário pode ser ampliado dependendo da formação acadêmica do candidato. Servidores com especialização, mestrado ou doutorado, por exemplo, recebem valores adicionais.

A jornada de trabalho, para todos os cargos, é de 40 horas semanais. O candidato aprovado dentro do limite do número de vagas exercerá suas atividades no campus para o qual se inscreveu.