Arce abre inscrições de concurso público para nível superior com salário inicial de R$ 7,6 mil

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Ceará (Arce) abriu inscrições de concurso público para o preenchimento de nove vagas imediatas e formação de cadastro de reserva.

As inscrições seguem até as 16h do dia 26 de março, exclusivamente no site do Instituto Consulplan, responsável pelo certame.

A taxa de inscrição é de R$ 200. O pagamento do boleto poderá ser feito até as 20h do dia 27 de março.

Os cargos são destinados a candidatos com nível superior completo em áreas específicas. A remuneração inicial é de R$ 7.675,53.

Os cargos oferecidos são de analista de regulação, podendo ser:

Especialista contábil-financeiro;

Especialista econômico-financeiro;

Especialista em gás canalizado;

Especialista em gestão governamental e administração pública;

Especialista em saneamento básico;

Especialista em transportes.

A remuneração pode ainda ser acrescida de gratificações.

Provas

O concurso será dividido nas seguintes etapas para todos os cargos:

Prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório; Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; Avaliação de títulos, de caráter meramente classificatório.

Os candidatos serão submetidos, ainda, à etapa de comprovação de requisitos e exames médicos, de caráter eliminatório, a ser solicitada pela Arce após a homologação do certame.

As provas estão marcadas para o dia 18 de maio de 2025 em Fortaleza e, se necessário, em cidades próximas — ainda não informadas pela organização.

Os locais de realização das provas serão divulgados em 12 de maio, no site do Instituto Consulplan.

