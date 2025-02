Prefeitura de Fortaleza abre inscrições para cursos e oficinas de tecnologia; saiba como participar

A Prefeitura de Fortaleza está com 65 vagas abertas para cursos e oficinas nas áreas de hardware, programação e desenvolvimento de jogos. As aulas são presenciais e acontecem nos laboratórios dos Cucas Mondubim, Jangurussu e Barra do Ceará.

Os interessados podem fazer a inscrição de forma online, através de dois formulários:

>>> Formulário das oficinas

>>> Formulário dos cursos

A programação ocorre até dia 21 de fevereiro. Segundo a Prefeitura, as aulas são voltadas para jovens de 15 a 29, moradores de Fortaleza, com prioridade para estudantes ou egressos da rede pública de ensino. As vagas são limitadas e estarão disponíveis até que todas sejam preenchidas.

Os interessados irão receber um e-mail de confirmação após a inscrição com a data e o horário das oficinas e cursos.

Veja a programação

Oficinas

Manutenção de Computadores

Lab Jangurussu: 6 de fevereiro, das 14h às 16h

Lab Barra do Ceará: 7 de fevereiro, das 14h às 16h

Vencendo a Gupy com ChatGPT

Lab Mondubim 13 de fevereiro, das 14h às 16h

Cursos

Introdução ao Front-end com HTML e CSS

Lab de Tecnologia e Inovação – Cuca Mondubim: 11 a 14 de fevereiro, das 9h às 12h

Primeiros Passos no Desenvolvimento Web

Lab de Tecnologia e Inovação – Cuca Jangurussu: 18 a 21 de fevereiro, das 9h às 12h

Introdução à Criação de Jogos Digitais 2D, Arte e Programação

Lab de Tecnologia e Inovação – Cuca Barra do Ceará: 18 a 21 de fevereiro, das 9h às 12h

