Deise Moura dos Anjos, presa por suspeita de matar três pessoas da mesma família com um bolo envenenado com arsênio em Torres, no RS, foi encontrada morta na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A informação foi confirmada pelo chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, o delegado Fernando Sodré, e publicada pelo portal g1 da região.

Segundo nota da Polícia Penal, a mulher teria sido encontrada "sem sinais vitais" durante a conferência matinal na penitenciária. Além disso, servidores prestaram primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, mas não obtiveram sucesso.

Laudo fornecido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) aponta que a morte ocorreu "por asfixia mecânica autoinfligida".

Agora, a morte deve ser investigada pela Polícia Civil e pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP). Informações da própria polícia apontam que Deise estava sozinha na cela.

Relembre o caso do envenenamento de bolo em Torres (RS)

O caso ocorreu no último dia 23 de dezembro de 2024, quando a família, que morava em Torres, se reuniu para comer um bolo que já fazia parte da tradição natalina da casa. Deise Moura dos Anjos é a suspeita de ter envenenado o alimento.

Segundo o delegado Marcos Vinícius Veloso, ao provarem o bolo, os familiares perceberam que o gosto do alimento estava estranho, com "sabor apimentado e desagradável". Ao perceber que algo estava errado, Zeli dos Anjos, que cozinhou o bolo, ordenou que os parentes parassem de comer.

Irmã de Zeli, Neuza Denize da Silva dos Anjos, 65, morreu no mesmo dia, por choque após intoxicação alimentar. No dia seguinte, a terceira irmã, Maida Berenice Flores da Silva, de 58 anos, e a filha dela, Tatiana Denize Silva dos Santos, de 43, também faleceram após inserirem pedaços do bolo.

Outras duas pessoas – Zeli e uma criança de dez anos – também chegaram a ser internadas, mas não correm risco de vida. A criança teve alta na última sexta-feira (3) e chegou a escrever uma carta pedindo orações pela mãe e pela avó. Já a mulher que sobreviveu segue na UTI, mas com quadro estável. O marido de Maida também chegou a ser hospitalizado, mas teve alta pouco tempo após o incidente.

Atualmente, a polícia também investigava se Deise havia matado o sogro, Paulo Luiz dos Anjos. O homem faleceu em setembro do ano passado, após consumir bananas e leite em pó levados à casa dele pela própria nora. O corpo foi exumado para definir as causas da morte.

Saque da sogra em dinheiro do filho

Em depoimento à Polícia Civil, Zeli dos Anjos, sogra de Deise dos Anjos, admitiu ter realizado um saque de R$ 400 de uma conta conjunta entre seu filho, Diego dos Anjos, e a nora. As informações sobre o depoimento são da CNN Brasil.

A situação em questão é apontada como um dos principais motivos para a nora ter criado uma indisposição com a sogra. No depoimento, Zeli relatou ter estranhado o comportamento financeiro do casal, que recentemente adquiriu uma casa e um carro novo. "Por conta disso, peguei o cartão do Diego, pois tinha a senha. Sem ele saber, verifiquei que havia R$ 21 mil na conta conjunta com a Deise", afirmou. "Retirei R$ 400, devolvi no dia seguinte e disse a Diego que havia precisado do dinheiro", declarou.

Lanche no hospital

Logo após a internação por conta do bolo, um lanche levado por Deise Moura dos Anjos para a sogra, Zeli dos Anjos, enquanto ela estava em uma Unidade de Terapia Intensiva, foi encaminhado para análise pericial para verificar a presença de arsênio.

As suspeitas da polícia eram de que a mulher continuou a tentativa de matar a sogra, mas a análise do alimento não foi divulgada até o momento.

