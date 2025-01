Marido revela instabilidade de suspeita de envenenar bolo em Torres: 'Vai do 8 a 80'

Diego dos Anjos, marido da suspeita de colocar arsênio na farinha de um bolo em Torres (RS), depôs à polícia citando problemas de relação com a esposa e instabilidade emocional dela. Deise Moura dos Anjos é apontada como responsável pelo crime.

Apesar de citar questões como essas no depoimento, o marido disse não acreditar que a mulher tenha envenenado a farinha do bolo. O alimento foi preparado por Zeli dos Anjos, sogra de Deise e mãe de Diego. As informações foram obtidas pela CNN.

Segundo Diego, a suspeita “sempre foi briguenta, se irritando constantemente com situações pequenas com as outras pessoas”. “Deise vai do 8 ao 80 muito rápido”, definiu no depoimento.

O caso ocorreu em 24 de dezembro de 2024. Um mês antes, em 21 de novembro de 2024, um desentendimento entre Diego e Deise ocorreu, segundo ele.

A esposa queria que a sogra passasse o Natal com ela, Diego e o filho do casal. Zeli, no entanto, preferia estar com as irmãs, Maida e Neuza. As duas morreram na madrugada do dia 24, após ingerir o bolo.

A terceira vítima foi Tatiana, sobrinha de Deise e Diego, que chegou a ser hospitalizada, mas faleceu no dia 25.

"Farinha estranha"

O alimento também foi ingerido pela própria Zeli e pelo sobrinho-neto dela, que foram hospitalizados e receberam alta.

Em depoimento anterior, Zeli afirmou ter utilizado uma farinha que estava “embaixo da pia”, além de outros insumos. A mulher afirmou, ainda, que “não experimentou a massa do bolo, nem sentiu odor diferente”, mas “achou a farinha estranha”.

Outros envenenamentos

Além do caso do bolo, Deise também foi acusada de matar o sogro, Paulo Luiz dos Anjos, com o mesmo veneno. As investigações apontaram que ela colocou arsênio no leite em pó que foi consumido por ele. A morte ocorreu em setembro do ano passado.

A polícia verificou que a mulher também teria adicionado a substância em um suco de manga consumido pelo filho do casal, também em dezembro. Exames indicaram a presença do veneno na urina do menino.

Deise está presa temporariamente desde 5 de janeiro de 2025. As investigações sobre o caso seguem.