Nora pode ter envenenado farinha com arsênio um mês antes de bolo ser preparado pela sogra

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul suspeita de que Deise Moura dos Anjos, acusada de ter envenenado um bolo com arsênio na véspera do último Natal e causado a morte de três pessoas da mesma família, tenha colocado o veneno na farinha usada para a preparação do alimento mais de um mês antes dele ser consumido. As informações foram divulgadas pelo delegado responsável pelo caso, Marcos Vinicius Veloso, ao jornal O Globo.

A hipótese foi levantada a partir do depoimento de Zeli dos Anjos, sogra da suspeita, e responsável pela preparação do bolo. Ela relatou que Deise esteve na sua casa pela última vez no dia 20 de novembro.

O delegado afirmou estar convicto que o ingrediente foi contaminado nessa ocasião. Deise está em prisão temporária desde o começo do mês.

O bolo foi preparado por Zeli somente no dia 23 de dezembro, mais de um mês depois. A sobremesa foi consumida em um café da tarde com a família. Logo após, três mulheres morreram por parada cardiorrespiratória e choque pós-intoxicação alimentar.

As investigações apontam que Zeli era o principal alvo de Deise. Ela foi a única a consumir duas porções do bolo e ficou internada por 19 dias.

Outros envenenamentos

Depois do caso do bolo ser revelado, Deise Moura dos Anjos passou a ser investigada pelo envolvimento na morte do sogro, Paulo Luiz dos Anjos. Ele foi morto em setembro, supostamente por intoxicação alimentar.

A polícia exumou o corpo, e exames constataram que ele ingeriu arsênio antes de morrer. O sogro de Deise morreu de infecção intestinal após consumir bananas e leite em pó levados à casa dele pela nora.

A polícia ainda investiga se Deise também adicionou a substância a um suco consumido pelo filho. Isso porque, na segunda-feira (20), exames indicaram a presença do veneno na urina do menino.

