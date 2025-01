Suspeita de colocar arsênio em bolo também pode ter envenenado suco do filho, afirma delegado

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul investiga se a suspeita de envenenar um bolo com arsênio na véspera do último Natal, identificada como Deise Moura dos Anjos, também adicionou a substância a um suco consumido pelo filho. Isso porque, na segunda-feira (20), exames indicaram a presença do veneno na urina do menino.

De acordo com o g1, que noticiou o caso, a investigação ainda não confirmou se o envenenamento foi intencional. À equipe da RBS TV, na manhã desta terça-feira (21), o delegado responsável por apurar o fato, Marcos Vinícius Veloso, confirmou a presença de arsênio no suco.

Pelo que disse a autoridade policial, nenhuma hipótese é descartada no momento. Deise dos Anjos está presa por suspeita de assassinato de três pessoas que comeram um bolo envenenado. As vítimas estavam numa reunião com outros integrantes da família durante um café da tarde.

Os investigadores apontam que o marido e o filho da acusada teriam tomado suco de manga, em dezembro, dias antes da família comer o bolo. A situação aconteceu em Torres, no litoral do estado.

"Ao que tudo indica, o consumo do suco feito pelo filho da investigada não foi acidental. Então, mais detalhes eu não posso conceder neste momento, mas ele não foi acidental", afirmou o delegado. "Não foi acidental o consumo do suco, seja por parte do marido da investigada, seja por parte do filho da investigada", completou o delegado.

Perícia identificou material

A presença do arsênio no material genético do filho e do marido foi identificada pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP) na noite de segunda, após realizar uma coleta na última semana, e submeter a amostra a exames. Ambos os familiares permanecem vivos.

A sogra, identificada como Zeli dos Anjos, e o marido de Deise, Diego Silva dos Anjos, prestaram depoimentos como testemunhas nesta segunda-feira (20), e não são tratados como suspeitos pela polícia.

Em nota divulgada no dia 10 de janeiro, a defesa da suspeita Deise Moura dos Anjos, presa temporariamente, alega que "as declarações divulgadas ainda não foram judicializadas no procedimento sobre o caso" e que "aguarda a integralidade dos documentos e provas para análise e manifestação".

"O principal alvo dela era a Zeli. Ela estava no dia 2 de setembro, quando fez o café com leite em pó e tudo mais, junto com seu marido, e também estava no local em que Zeli fez o bolo em Arroio do Sal e ela também consumiu o bolo e também foi para o hospital", disse o delegado.

Deise levou ingrediente

A polícia já confirmou que Deise levou o leite em pó para a casa dos sogros. A polícia tenta entender como a farinha, usada para fazer o bolo de Natal, foi levada até a dispensa de Zeli dos Anjos.

Depois do caso do bolo ser revelado, Deise Moura dos Anjos passou a ser investigada pelo envolvimento na morte do sogro, Paulo Luiz dos Anjos. Ele foi morto em setembro, supostamente por intoxicação alimentar.

A polícia exumou o corpo, e exames constataram que ele ingeriu arsênio antes de morrer. O sogro de Deise morreu de infecção intestinal após consumir bananas e leite em pó levados à casa dele pela nora.