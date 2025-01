Perícia exuma corpo do sogro de mulher presa por envenenar bolo em Torres, no RS

O corpo do sogro da mulher presa por suspeita de envenenar o bolo que matou três pessoas da mesma família em Torres, no Rio Grande do Sul, foi exumado pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP) nesta quarta-feira (8). O objetivo seria descobrir se ele pode ter sido morto por envenenamento, já que a nora, Deise Moura dos Anjos, é a apontada como principal suspeita do crime ocorrido no último mês.

Paulo Luiz dos Santos está sepultado em Canoas, cidade da Grande Porto Alegre onde morava em vida com a esposa, Zeli Dos Anjos. A exumação foi solicitada pela Polícia Civil em meio às investigações sobre o bolo envenenado com arsênio em Torres, também no Rio Grande do Sul. Até então, não há estimativa de quando a análise será finalizada.

Veja também País Empresário é dado como desaparecido após sair para comprar entorpecentes em SP País Chuvas e ventos fortes deixam SP sob alerta e quase 560 mil pessoas estão sem luz

A morte de Paulo Luiz foi registrada em setembro de 2024. A causa, na época, foi identificada como uma infecção intestinal após ele ter tomado café com leite em pó e comido bananas.

Segundo a investigação, ainda em agosto de 2024, o filho de Paulo e Zeli, junto da nora, Deise Moura, visitaram a casa e levaram produtos de limpeza, flores, leite em pó, farinha e bananas. Na ocasião, Zeli também passou mal, mas não veio a óbito.

O bolo levado para a festa de fim de ano familiar em Torres foi feito por Zeli. A investigação apontou que a farinha utilizada como ingrediente foi envenenada com arsênio, substância encontrada no corpo das vítimas.

Nora é suspeita do crime

Deise Moura dos Anjos é suspeita de triplo homicídio duplamente qualificado e tripla tentativa de homicídio duplamente qualificada. Segundo informações policiais, ela está presa no Presídio Estadual Feminino de Torres.

Em meio às investigações, uma perícia no celular de Deise constatou que ela pesquisou pela internet por "veneno para o coração" e "veneno para humanos" enquanto estava na casa da sogra. As buscas foram realizadas no dia 18 de novembro, enquanto termos relacionados a "arsênio" foram pesquisados por ela cerca de 100 vezes.

Legenda: Investigação apontou presença de arsênio no bolo Foto: Reprodução/Redes sociais

Presa temporariamente, Deise confessou em depoimento à Polícia Civil que mantinha um relacionamento conturbado com a sogra, Zeli dos Anjos, que também foi envenenada e segue internada na UTI. As informações são do g1.

A suspeita disse que tinha desavenças com a sogra por questões financeiras e outras situações que vivenciaram. Ela chegou a revelar que chamava Zeli de "naja" e a sogra teria bloqueado a nora nas redes sociais após um desentendimento. Apesar dos conflitos, Deise negou envolvimento no crime.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.