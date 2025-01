Chuvas e ventos fortes deixam SP sob alerta e quase 560 mil pessoas estão sem luz

A cidade de São Paulo está em estado de atenção para alagamentos na tarde desta terça-feira (7), de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura. O evento meteorológico ocasionou transtornos na capital, como interrupção do fornecimento de energia e queda de árvores.

"Chuvas formadas pelo calor e a entrada da brisa marítima, continuam atuando na capital paulista de forma isolada e com rápido deslocamento. Imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo, mostram chuva forte com potencial para queda de granizo na zona sudeste, já se deslocando para o ABC paulista e para a zona leste da capital", afirma o órgão municipal.

A Enel São Paulo, distribuidora de energia elétrica responsável pelo atendimento de 24 cidades da Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital paulista, informou que uma ocorrência envolvendo linhas de transmissão afetou o fornecimento para cerca de 650 mil clientes nos primeiros minutos após as fortes chuvas.

Em nota, a empresa disse que, em menos de meia hora, restabeleceu o serviço para cerca de 500 mil unidades consumidoras. "A distribuidora segue realizando manobras remotas na rede para normalizar o serviço a todos os clientes o mais rápido possível", informou a empresa em comunicado à imprensa.

Ainda de acordo com a concessionária, as regiões mais afetadas foram as Zonas Sul e Leste da capital, e parte do ABC.

Por sua vez, o Corpo de Bombeiros informou que houve 75 chamados para quedas de árvores. Em São Caetano do Sul, uma estrutura metálica de um supermercado cedeu, atingindo carros no estacionamento, mas não houve feridos.

As próximas horas seguem com tempo instável na capital paulista. Na Zona Sul, nas subprefeituras de Parelheiros e Capela do Socorro chove fraco com pontos moderados. Os próximos dias seguem com condições típicas de verão, ou seja, sol e calor com chuvas rápidas e isoladas no fim das tardes, conforme o CGE.