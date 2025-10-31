Pelo menos 34 municípios do estado foram atingidos desde sexta-feira (22)
Governador anunciou reunião com diretoria do Banrisul sobre suspensão da negativação e protesto de todos os produtores com crédito rural
Avisos serão enviados para quem estiver na área de risco e tenham aparelho celular compatível com a tecnologia, mesmo sem ter se cadastrado
Bairro Conjunto Metropolitano sofre há décadas com falta de infraestrutura e tem dezenas de casas à venda
Gestor disse que as inundações foram a sua maior frustração nos 100 primeiros dias de mandato
A água invadiu diversas casas e gerou a perda de eletrodomésticos e móveis
Os danos foram provocados pelas chuvas intensas que caem sobre a Capital desde a noite de quinta-feira (27)
A Capital cearense registrou a maior chuva do ano, com mais de 178 mm
As duas compartilharam momentos de tensão nas redes sociais com as infiltrações causadas pelo temporal
Aulas também foram suspensas devido às chuvas