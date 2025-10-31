Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

A cidade de São Lourenço do Sul (foto) foi a mais atingida

País

Chuva e alagamento deixam 500 pessoas desalojadas no Rio Grande do Sul

Pelo menos 34 municípios do estado foram atingidos desde sexta-feira (22)

Redação 24 de Agosto de 2025
Carro parcialmente submerso no Rio Caí

País

Chuvas intensas no RS deixam dois mortos e mais de 2 mil pessoas fora de casa

Governador anunciou reunião com diretoria do Banrisul sobre suspensão da negativação e protesto de todos os produtores com crédito rural

Agência Brasil 19 de Junho de 2025
Uma foto mostra o alerta de

Ceará

‘Defesa Civil Alerta’: como funcionará sistema que irá despertar celulares em caso de desastre no CE

Avisos serão enviados para quem estiver na área de risco e tenham aparelho celular compatível com a tecnologia, mesmo sem ter se cadastrado

Clarice Nascimento 18 de Junho de 2025
Foto de idosa com bengala caminhando em rua cheia de água no bairro Picuí, em Caucaia

Ceará

Moradores de Caucaia têm casas alagadas, perdem animais e móveis e temem próximas chuvas

Bairro Conjunto Metropolitano sofre há décadas com falta de infraestrutura e tem dezenas de casas à venda

Nicolas Paulino 20 de Abril de 2025
Imagem mostra prefeito de Caucaia, Naumi Amorim, em entrevista a rádio FM Verdinha 92.5, comentando sobre casos de alagamento e 100 primeiros dias de mandato

Ceará

Naumi diz que estragos da chuva em Caucaia, por ora, serão só amenizados: 'Sem saber o que fazer'

Gestor disse que as inundações foram a sua maior frustração nos 100 primeiros dias de mandato

Carol Melo 16 de Abril de 2025
montagem de fotos de alagamento no bairro Santa Maria

Ceará

Chuva intensa invade casas no bairro Santa Maria, em Fortaleza: 'As pessoas não dormem'

A água invadiu diversas casas e gerou a perda de eletrodomésticos e móveis

Redação 15 de Março de 2025
Islândia varre o chão na frente de casa

Ceará

Cama, geladeira, máquina de lavar: moradores do Passaré acumulam prejuízos causados por alagamentos em Fortaleza

Os danos foram provocados pelas chuvas intensas que caem sobre a Capital desde a noite de quinta-feira (27)

Luana Severo, Lucas Falconery 28 de Fevereiro de 2025
Foto de carros durante chuva no Ceará

Ceará

Fortaleza tem 115 pontos de alagamentos e desabamento em 12h de chuva, aponta Defesa Civil

A Capital cearense registrou a maior chuva do ano, com mais de 178 mm

Matheus Facundo 28 de Fevereiro de 2025
Simone Mendes e Deolane Bezerra compartilharam nas redes sociais os danos causados pela chuva de granizo em São Paulo

País

Chuva de granizo danifica casas de Simone Mendes e Deolane no Alphaville em SP

As duas compartilharam momentos de tensão nas redes sociais com as infiltrações causadas pelo temporal

Redação 11 de Fevereiro de 2025
Fortes chuvas atingem o Grande Recife, alagam a região e causam deslimentos; veja imagens

Pernambuco

Fortes chuvas atingem o Grande Recife e causam deslizamentos; veja imagens

Aulas também foram suspensas devido às chuvas

Redação 05 de Fevereiro de 2025
1 2 3